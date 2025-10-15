كتائب القسام: ما تبقى من جثث الرهائن بحاجة إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن ما تبقى من جثث الرهائن بحاجة إلى كثير من الجهد والمعدات الخاصة للعثور عليها وانتشالها.



وقالت كتائب القسام في بيان: "لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها".



وأضافت: "نبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف".