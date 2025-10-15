إسرائيل: تسلّمنا جثتي رهينتين عبر الصليب الأحمر في غزة

أعلنت إسرائيل أن قواتها تسلّمت جثّتي رهينتين من الصليب الأحمر في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "تسلّمت إسرائيل، عبر الصليب الأحمر، نعشَين يحتويان على جثّتي رهينتين تمّ تسليمهما لقوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) داخل قطاع غزة".



وبعد وقت قصير من ذلك، قال الجيش إنّ النعشين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية حيث سيتمّ تحديد هويتهما.