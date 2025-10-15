الأخبار
ترامب: لا حاجة لمشاركة الجيش الأميركي في نزع سلاح حماس

أخبار دولية
2025-10-15 | 16:45
مشاهدات عالية
ترامب: لا حاجة لمشاركة الجيش الأميركي في نزع سلاح حماس

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألا حاجة إلى مشاركة الجيش الأميركي في نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في هذا المسعى.

وأوضح للصحفيين في المكتب البيضاوي، أن الولايات المتحدة تريد من حماس التخلي عن السلاح في إطار اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

أخبار دولية

ترامب

الجيش الأميركي

سلاح

حماس

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنهم زيارة المواقع النووية في إيران
الكرملين: بوتين سيلتقي الشرع الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو
LBCI
آخر الأخبار
16:36

ترامب عن نزع سلاح حماس: لن نحتاج إلى الجيش الأميركي

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

ترامب: خطتنا تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري وتدمير بنى حماس العسكرية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-05

يسرائيل هيوم عن نتنياهو: إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع السلاح من قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

ترامب: حماس ستلتزم بخطة نزع السلاح

LBCI
أخبار دولية
17:00

وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بإعداد خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب

LBCI
أخبار دولية
16:17

إسرائيل: تسلّمنا جثتي رهينتين عبر الصليب الأحمر في غزة

LBCI
أخبار دولية
15:38

كتائب القسام: ما تبقى من جثث الرهائن بحاجة إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة

LBCI
أخبار دولية
15:34

ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة إن لم تلتزم حماس بالاتفاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-04

مسيرات الجيش اللبناني ترعب كارتيل المخدرات... صور جوية وبرية خاصة لخطورة العصابات

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

الوكالة الوطنية للإعلام: "جمعية الرسالة للاسعاف الصحي" نقلت حالة خطرة جداً جراء استهداف اسرائيلي لدراجة نارية على طريق وادي جيلو مدخل الخزامى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل

LBCI
أخبار لبنان
13:34

مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الشرع في الكرملين... عدوّ الأمس ضيف اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

خطف لبنانيَين على الحدود مع سوريا… والتنسيق الأمني أنقذ الموقف!

LBCI
أخبار لبنان
13:29

تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

سيناريو لبنان... هل يتكرر في غزة؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين

LBCI
صحف اليوم
01:10

مكتب السيستاني حذَّر “حزب الله” من تبعات خطيرة لحرب بلا قواعد (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
13:16

اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها

LBCI
أمن وقضاء
09:39

غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
حال الطقس
02:46

الطقس مستقر وهذه تفاصيله...

LBCI
خبر عاجل
11:23

ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين

LBCI
أمن وقضاء
03:21

إنطلاق المرحلة الخامسة من العودة المنظمة للنازحين السوريين... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:39

سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل

