ترامب: لا حاجة لمشاركة الجيش الأميركي في نزع سلاح حماس

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألا حاجة إلى مشاركة الجيش الأميركي في نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في هذا المسعى.



وأوضح للصحفيين في المكتب البيضاوي، أن الولايات المتحدة تريد من حماس التخلي عن السلاح في إطار اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.