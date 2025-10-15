وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجيش بإعداد خطة لهزيمة حماس إذا تجددت الحرب

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، أن كاتس وجه الجيش بإعداد خطة شاملة "لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية - حماس" في قطاع غزة إذا تجددت الحرب.