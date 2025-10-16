الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات جاء بعد خطأ في تحديد طبيعة هدف مشتبه به

أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات على البحر الأحمر بعد تسلل ما يشتبه في أنه هدف جوي معاد.