روسيا تعلن تنفيذ ضربة واسعة النطاق خلال الليل على منشآت غاز أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق خلال الليل استهدفت بنية تحتية للغاز تدعم عمليات الجيش الأوكراني، وذلك ردا على ما وصفته بهجمات أوكرانية استهدفت بنية تحتية مدنية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت وابلا يضم أكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا لاستهداف بنية تحتية في أنحاء أوكرانيا في تلك الهجمات الليلية.