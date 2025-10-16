الأخبار
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويتين لحجب الثقة

أخبار دولية
2025-10-16 | 07:31
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويتين لحجب الثقة

نجا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان، بعدما تلقى دعما حاسما من الحزب الاشتراكي بفضل تعهده بتعليق تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد على 271 صوتا والاقتراح المقدم من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على 144 صوتا، أي أقل بكثير من العتبة المطلوبة وهي 289 صوتا لإسقاط حكومة لوكورنو.

وساهم عرض لوكورنو بتجميد تعديلات نظام المعاشات لما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027 في التأثير على موقف الحزب الاشتراكي، مانحا الحكومة طوق نجاة في البرلمان المنقسم بشدة.

أخبار دولية

رئيس الوزراء الفرنسي

سيباستيان لوكورنو

الثقة

البرلمان

ماكرون

