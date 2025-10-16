إسرائيل أعادت ثلاثين جثمانا إضافيا لفلسطينيين إلى قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ومستشفى ناصر في خان يونس بأن إسرائيل أعادت اليوم جثامين 30 فلسطينيا إلى قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي للجثامين التي تم تسلمها إلى 120.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتعيّن على إسرائيل أن تعيد جثامين 15 فلسطينيا في كل مرة تتسلم جثمان إسرائيلي متوف.