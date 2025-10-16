بوتين: روسيا لا تزال "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط رغم العقوبات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ما زالت "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط رغم العقوبات الغربية والضغوط من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال بوتين خلال منتدى مخصص للطاقة في موسكو: "تحتفظ روسيا بموقعها بين المنتجين الرئيسيين للنفط، رغم آليات المنافسة غير العادلة المستخدمة ضدنا".



وأشار الى أن بلاده تؤمن 10% من الإنتاج العالمي للنفط.