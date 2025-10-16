فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط" المتعلق بإنشاء فضاء توسطي مشترك بين الجانبين.



ودعت فون دير لاين وبعد اجتماع هيئة المفوضين في بروكسل، الى تبسيط الأعمال وإنشاء روابط جديدة من خلال الصناعات والجامعات والمؤسسات.