وكالة نقلا عن وزير خارجية إسرائيل: معبر رفح سيُفتح على الأرجح يوم الأحد

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إن من المرجح إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الأحد.



وأضاف ساعر في خلال مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط عُقد في نابولي "نجري جميع الاستعدادات اللازمة".



ولم يذكر ما إذا كان المعبر سيُفتح لعبور المساعدات الإنسانية أو الأفراد.