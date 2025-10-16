استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.



وقالت الوزارة في بيان: "استشهاد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل".



ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن استشهاد الطفل.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الأطفال أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة بنات الريحية الثانوية".