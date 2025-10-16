الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أخبار دولية
2025-10-16 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهاد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل".

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن استشهاد الطفل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الأطفال أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة بنات الريحية الثانوية".

أخبار دولية

طفل

فلسطيني

الجيش الإسرائيلي

الضفة الغربية

LBCI التالي
إسرائيل تهدّد باستئناف القتال في غزة إذا لم تسلّمها حماس بقية جثامين الرهائن
وزير المالية السوري: سوريا لن تنتظر المؤسسات الدولية لتنفيذ إصلاحاتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-15

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اجتيازه جدار الفصل في منطقة الضاحية بالقدس

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 2 حالتهما خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-12

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيّ: القوات الإسرائيلية شنت فجرًا حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
أخبار دولية
13:40

مسؤول إيراني كبير أجرى محادثات مع بوتين في موسكو

LBCI
أخبار دولية
12:36

فرنسا تندد بأحكام السجن "التعسفية" على اثنين من مواطنيها في إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:33

شيخ العقل التقى ابو فاعور وأكد والراعي أهمية "الشراكة الاقتصادية للجبل" وأوفد لمفتي الجمهورية

LBCI
خبر عاجل
14:09

غارات اسرائيلية عنيفة بين انصار وسيناي في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-15

تحذير ليس كل ما يقوله ChatGPT صحيح… إليكم الدليل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

LBCI
أخبار دولية
11:47

فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
08:31

الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More