ترامب يهدد بـ"قتل" عناصر حماس ما لم تتوقف الحركة عن "قتل الناس" في غزة

أخبار دولية
2025-10-16 | 14:54
مشاهدات عالية
2min
ترامب يهدد بـ"قتل" عناصر حماس ما لم تتوقف الحركة عن "قتل الناس" في غزة

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"قتل" عناصر حماس إذا واصلت الحركة "قتل الناس في غزة"، في إشارة على ما يبدو إلى الإعدامات الأخيرة بحق مدنيين فلسطينيين بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال: "إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول إلى القطاع وقتلهم"، من دون أن يوضح من سيدخل لقتلهم، علما بأنه أكد الأربعاء أن الجيش الأميركي لن يتدخل في غزة.

الى ذلك، أعلن ترامب أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، من دون تحديد موعد، وذلك بعد محادثة هاتفية مع بوتين أكد "إحراز تقدّم كبير"  خلالها.

وقال: "قررنا عقد اجتماع لكبار مستشارينا الأسبوع المقبل. سيقود وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاجتماعات الأولي من ناحية الولايات المتحدة مع أشخاص آخرين سيتم تعيينهم. وسيتم اختيار مكان. ثم سألتقي أنا والرئيس بوتين في مكان متفق عليه مسبقا، بودابست، في المجر، لنرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب +غير المُشرّفة+ بين روسيا وأوكرانيا".

أخبار دولية

بـ"قتل"

عناصر

تتوقف

الحركة

"قتل

الناس"

آخر الأخبار
13:32

ترامب: إذا استمرت حماس في قتل الناس في غزة وهو ما لم يكن متفقا عليه فلن يكون أمامنا خيار سوى الذهاب إلى هناك وقتلهم

LBCI
أخبار دولية
2025-09-03

تونس تندد بـ"قتل غير مبرر" لتونسي في مرسيليا بعد تنفيذه هجوما بسكين

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

أ.ف.ب نقلا عن مسؤول: حركة حماس "تحتاج لبعض الوقت" لدرس خطة ترامب بشأن غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

حركة حماس "تحتاج لبعض الوقت" لدرس خطة ترامب بشأن غزة

أخبار دولية
16:46

ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
16:41

زيلينسكي يأمل بأن يساهم التحرّك لتحقيق السلام في الشرق الأوسط في إنهاء حرب أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
14:56

الكرملين: العمل سيبدأ فورا لترتيب قمة بين ترامب وبوتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

خبر عاجل
2025-09-28

الجميل: إنتقلنا اليوم من تحرير القدس إلى تحرير صخرة الروشة ونطلب من الشرعية في لبنان التعاطي مع السلاح على أساس أن الهدف منه الضغط لمنع قيام الدولة وتطبيق القانون وترهيب الناس

LBCI
أمن وقضاء
13:13

في خطوة هي الأولى منذ العام 2017... جلسة إستماع لهانيبال القذافي غدا

LBCI
خبر عاجل
11:06

غارة إسرائيلية تستهدف حرج علي الطاهر وأخرى تستهدف كوثرية السياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13

المرحلة الرابعة: تسليم شحنات السلاح في مخيم البداوي الى الجيش اللبناني

تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

LBCI
أخبار دولية
11:47

فون دير لاين تعلن إطلاق "الميثاق من أجل المتوسط"

أخبار لبنان
01:59

سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
خبر عاجل
08:31

الحوثيون: مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري

