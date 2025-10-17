حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة: إعادة جثامين الأسرى قد تستغرق بعض الوقت

أكّدت حماس "التزامها" باتفاق وقف إطلاق النار في غزة و"حرصها" على تسليم إسرائيل سائر جثامين الرهائن المتبقية في القطاع المدمّر.وقالت الحركة في بيان: "إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها"، مؤكدة التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية.وأشارت حماس الى أنّ "جثامين الرهائن الإسرائيليين "التي تمكّنت من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة، فيما يتطلب استخراج باقي الجثامين معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها".وحذّرت الحركة من أنّ "أيّ تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة بنيامين نتنياهو التي تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك".