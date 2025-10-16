ترامب: سألتقي على الأرجح ببوتين "خلال أسبوعين"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يتوقّع عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الهنغارية بودابست خلال الأسبوعين المقبلين.



وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض: "سألتقي به على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين،" مشيرا إلى أنّ وزير الخارجية ماركو روبيو سيجري قبل ذلك محادثات مع مسؤولين روس.