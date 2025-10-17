وزيرة الاقتصاد والمالية: المغرب سيعطي الأولوية في موازنة 2026 للإنفاق على التعليم والصحة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي لرويترز أن المغرب سيُعدِّل موازنته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تخصيص أموال إضافية للحد من التفاوتات.



وقالت العلوي في وقت سابق من هذا الأسبوع، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يُطالبون بتعليم وصحة أفضل".