ترامب: لا يمكننا "استنفاد" مخزوننا من صواريخ توماهوك
أخبار دولية
2025-10-17 | 00:53
ترامب: لا يمكننا "استنفاد" مخزوننا من صواريخ توماهوك
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ بلاده لا يمكنها "استنفاد" مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها من الولايات المتّحدة للردّ على الهجمات الروسية.
وردّا على سؤال بشأن هذه الصواريخ المجنّحة (كروز) التي يريد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقناعه، خلال لقائهما المرتقب في واشنطن الجمعة، بتزويد كييف بها، قال ترامب: "لا يمكننا استنفاد احتياطات بلدنا"، مضيفا: "نحن أيضا بحاجة إليها، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله".
وأتى تصريح الرئيس الأميركي بعيد تلقّيه اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفق خلاله الرجلان على الاجتماع في بودابست "خلال أسبوعين".
وبهذا الصدد، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أنّ المحادثات الجارية بين كييف وواشنطن حول احتمال تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ توماهوك البعيدة المدى هي التي "أجبرت" بوتين على الاتصال بترامب.
وقال سيبيغا في منشور على منصة إكس أنّ "المحادثة التي جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوتين هي دليل على أنّ مجرد بحث ملف صواريخ توماهوك قد أجبر بوتين على استئناف الحوار مع الولايات المتحدة".
أخبار دولية
ترامب
صواريخ
توماهوك
أوكرانيا
التالي
فرنسا وبريطانيا تعدان قرارا بالأمم المتحدة بشأن إرسال قوات إلى غزة
وزيرة الاقتصاد والمالية: المغرب سيعطي الأولوية في موازنة 2026 للإنفاق على التعليم والصحة
السابق
