English
نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
أخبار دولية
2025-10-17 | 01:52
نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو
نفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بشدّة صحة تقارير صحافية أفادت بأنها تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن احتمال إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.
والخميس، ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية أنّ نائبة الرئيس الفنزويلي وشقيقها خورخي بدآ مفاوضات مع واشنطن لإزاحة نيكولاس مادورو مقابل بقائهما في السلطة، من دون أن تذكر مصادرها.
وكتبت رودريغيز على تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماي: "هذا كذب!! وسيلة إعلام أخرى تُضاف إلى مكبّ النفايات للحرب النفسية ضدّ الشعب الفنزويلي. ليس لديهم أخلاق ولا ضمير، ولا يروّجون إلا للأكاذيب".
وأشارت الى أنّ "الثورة البوليفارية لديها قيادة سياسية وعسكرية عليا موحّدة حول إرادة الشعب". وأرفقت منشورها بصورة لها بجوار الرئيس مادورو مرفقة بالتعليق الآتي: "معا، ومتّحدون مع الرئيس مادورو".
وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، فإنّ رودريغيز قدّمت مقترحها هذا إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في قطر، الدولة التي سبق لها التوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا لتبادل سجناء.
أخبار دولية
ديلسي رودريغيز
الولايات المتحدة
إزاحة
نيكولاس مادورو
التالي
ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة
مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا
السابق
0
أخبار دولية
2025-09-22
الرئيس الفنزويلي مادورو يقول إنه يريد محاورة الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-09-22
الرئيس الفنزويلي مادورو يقول إنه يريد محاورة الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-10-14
زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"
أخبار دولية
2025-10-14
زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"
0
أخبار دولية
2025-09-23
البيت الأبيض يرفض دعوة الرئيس الفنزويلي إلى الحوار
أخبار دولية
2025-09-23
البيت الأبيض يرفض دعوة الرئيس الفنزويلي إلى الحوار
0
آخر الأخبار
2025-10-10
الحائزة على نوبل للسلام: الجائزة تقدير كبير لنضال الفنزويليين من أجل الحرية
آخر الأخبار
2025-10-10
الحائزة على نوبل للسلام: الجائزة تقدير كبير لنضال الفنزويليين من أجل الحرية
0
أخبار دولية
04:02
مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية
أخبار دولية
04:02
مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية
0
أخبار دولية
02:54
رئيس وزراء المجر يعتزم التحدث مع بوتين اليوم قبل استضافة اجتماع مع ترامب
أخبار دولية
02:54
رئيس وزراء المجر يعتزم التحدث مع بوتين اليوم قبل استضافة اجتماع مع ترامب
0
أخبار دولية
02:47
ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة
أخبار دولية
02:47
ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
01:41
مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا
أخبار دولية
01:41
مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-15
وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-15
وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة
0
خبر عاجل
03:53
بدء جلسة التحقيق مع هنيبعل القذافي في مكتب القاضي زاهر حماده في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي
خبر عاجل
03:53
بدء جلسة التحقيق مع هنيبعل القذافي في مكتب القاضي زاهر حماده في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي
0
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
0
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
04:05
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
03:26
غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم
أخبار لبنان
03:26
غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم
0
أمن وقضاء
03:18
جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
03:18
جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
تقارير نشرة الاخبار
14:23
تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
تقارير نشرة الاخبار
14:21
سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين
1
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
فنّ
12:54
ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"
2
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
أخبار لبنان
11:28
وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"
4
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:23
هكذا سيكون طقس الـWeekend...
5
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية
6
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
أخبار لبنان
11:32
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله
7
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
أخبار لبنان
14:29
ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت
8
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت
