نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو

أخبار دولية
2025-10-17 | 01:52
نائبة الرئيس الفنزويلي تنفي التفاوض مع واشنطن لإزاحة مادورو

نفت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بشدّة صحة تقارير صحافية أفادت بأنها تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن احتمال إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.

والخميس، ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية أنّ نائبة الرئيس الفنزويلي وشقيقها خورخي بدآ مفاوضات مع واشنطن لإزاحة نيكولاس مادورو مقابل بقائهما في السلطة، من دون أن تذكر مصادرها.

وكتبت رودريغيز على تطبيق "تلغرام" للتواصل الاجتماي: "هذا كذب!! وسيلة إعلام أخرى تُضاف إلى مكبّ النفايات للحرب النفسية ضدّ الشعب الفنزويلي. ليس لديهم أخلاق ولا ضمير، ولا يروّجون إلا للأكاذيب".

وأشارت الى أنّ "الثورة البوليفارية لديها قيادة سياسية وعسكرية عليا موحّدة حول إرادة الشعب". وأرفقت منشورها بصورة لها بجوار الرئيس مادورو مرفقة بالتعليق الآتي: "معا، ومتّحدون مع الرئيس مادورو".

وبحسب صحيفة "ميامي هيرالد"، فإنّ رودريغيز قدّمت مقترحها هذا إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في قطر، الدولة التي سبق لها التوسط بين الولايات المتحدة وفنزويلا لتبادل سجناء.

أخبار دولية

ديلسي رودريغيز

الولايات المتحدة

إزاحة

نيكولاس مادورو

ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة
مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا
مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

الرئيس الفنزويلي مادورو يقول إنه يريد محاورة الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-14

زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"

LBCI
أخبار دولية
2025-09-23

البيت الأبيض يرفض دعوة الرئيس الفنزويلي إلى الحوار

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

الحائزة على نوبل للسلام: الجائزة تقدير كبير لنضال الفنزويليين من أجل الحرية

LBCI
أخبار دولية
04:02

مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية

LBCI
أخبار دولية
02:54

رئيس وزراء المجر يعتزم التحدث مع بوتين اليوم قبل استضافة اجتماع مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
02:47

ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
01:41

مقتل 8 من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-15

وزير المال ياسين جابر للـ LBCI: نشكر البنك الدوليّ على وقوفه إلى جانب لبنان وأخذنا تأكيدًا من صناديق الدول العربية استعداداتها للمساهمة في صندوق بمبالغ هائلة

LBCI
خبر عاجل
03:53

بدء جلسة التحقيق مع هنيبعل القذافي في مكتب القاضي زاهر حماده في حضور ثلاثة محامين عنه بينهم فرنسي

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
04:05

بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
03:26

غارات إسرائيلية ليلية واسعة على الجنوب والبقاع... اليكم المشهد صباح اليوم

LBCI
أمن وقضاء
03:18

جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تركيا إردوغان... اللاعب الصاعد إقليميًا وعالميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

سلام في صيدا: دعم مطلق من مفاتيح صيدا السياسية ومد يد الى الجنوبيبن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

اتفاق غزة تحت تهديد عودة الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قطاع الصناعة بلبنان… بين ضجيج المعامل وتعب الأيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ما هي آخر نتائج فحوص العينات المأخوذة من مياه تنورين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

الأمن العام يحقق في تسريب صورة باسبورات مسؤولين سوريين

LBCI
فنّ
12:54

ماريتا الحلاني تخلع الشعر المستعار وتطرح اغنيتها الجديدة "راس الجبل"

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
حال الطقس
01:23

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ابتزاز أم فضح فساد؟ لغز Charbelitta يهز شركات لبنانية

LBCI
أخبار لبنان
11:32

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على بنى تحتية تحت الأرض لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:29

ادرعي: هاجمنا مقلعا استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت

LBCI
أخبار لبنان
10:57

الجيش: تسلّم مواد غذائية مقدمة هبة من السلطات الإسبانية في مرفأ بيروت

