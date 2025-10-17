ملايين المناهضين لترامب يتظاهرون السبت في سائر أنحاء الولايات المتحدة

من نيويورك إلى سان فرانسيسكو، ومن شيكاغو إلى أتلانتا، سيخرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة السبت للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترامب و"الدفاع عن الديموقراطية"، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها حركة "لا ملوك".



وسيكون هذا ثاني يوم احتجاجي على الصعيد الوطني منذ منتصف حزيران/يونيو حين نظّم هذا التحالف المناهض للملياردير الجمهوري والذي يضمّ حوالي مئة منظمة يوما احتجاجيا شارك فيه ملايين الأشخاص.



وكان هذا أكبر تحرك احتجاجي ضد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.



وبعد أربعة أشهر من التحرك الأول، يتوقع المنظّمون حدوث "أكثر من 2600" تجمّع احتجاجي "من المتوقع أن يشارك فيها ملايين الأشخاص".



وخلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو عُقد الخميس، قالت ديردري شيفيلينغ القيادية في "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، المنظمة المتخصصة بالدفاع عن الحقوق المدنيّة، "سيحتجّ ملايين الأميركيين سلميا السبت ليقولوا لإدارة ترامب إنّنا بلد يتساوى فيه الناس، بلد تنطبق فيه القوانين على الجميع، دولة قانون وديموقراطية".



وأضافت "في مواجهة تجاوزات السلطة من قبل دونالد ترامب وحلفائه... لن نسمح بإسكاتنا".



من جانبها، تولّت ليا غرينبيرغ، المؤسسة المشاركة لمجموعة "إنديفيزيبل"، سرد الانتهاكات، قائلة "إنهم يرسلون الحرس الوطني إلى المدن الأميركية. إنهم يرهبون أصدقاءنا وجيراننا المهاجرين. إنهم يلاحقون معارضيهم السياسيين قضائيا".