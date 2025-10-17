رئيس وزراء المجر يعتزم التحدث مع بوتين اليوم قبل استضافة اجتماع مع ترامب

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم مع بدء بودابست الاستعدادات لاستضافة اجتماع بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال أوربان، وهو حليف لترامب منذ فترة طويلة وحافظ أيضا على علاقات وثيقة مع روسيا رغم الحرب في أوكرانيا، إن الاجتماع "سيتمحور حول السلام" وإذا تم التوصل إلى اتفاق سلام فإن ذلك سيؤدي إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في المجر وأوروبا.