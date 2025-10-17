مقتل 7 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية

أعلن مسؤولون أمنيون باكستانيون أن سبعة جنود باكستانيين قتلوا في هجوم انتحاري قرب الحدود مع أفغانستان، في ظل وقف هش لإطلاق النار بين البلدين أوقف قتالا عنيفا استمر لأيام عدة هذا الشهر.