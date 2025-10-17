حماس تتعهد إعادة جثث جميع الرهائن لإسرائيل مع إقرارها بصعوبة العملية

تعهدت حركة حماس الجمعة تسليم إسرائيل جميع جثث الرهائن التي لا تزال في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، مع إقرارها بصعوبة البحث عن رفات مدفونة تحت الأنقاض وداخل أنفاق.



ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تحذيرا الى حماس، وخصوصا بعدما عززت حضورها في غزة منذ توقف المعارك في العاشر من تشرين الاول وتبنت الثلاثاء في مقطع مصور إعدام اشخاص اعتبرتهم "عملاء" لاسرائيل.



وقال ترامب "إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول (إلى القطاع) وقتلهم".



ولاحقا، أكّدت حماس "التزامها" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة و"حرصها" على تسليم إسرائيل سائر جثامين الرهائن المتبقية في القطاع المدمّر.



وقالت الحركة في بيان إنّ "إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها"، مشدّدة على أنّها "تؤكّد التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية".



وأتى بيان حماس بعدما اتّهمتها إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على إعادة كلّ الرهائن، الأحياء والأموات، في غضون 72 ساعة من بدء سريانه، أي ظهر الإثنين.