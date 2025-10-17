انفجار قنبلة أمام منزل أحد كبار الصحفيين الاستقصائيين في إيطاليا

انفجرت قنبلة أمام منزل أحد كبار الصحفيين الاستقصائيين في إيطاليا، مما أدى إلى إلحاق أضرار بسيارتين ومنزل مجاور.



ووقع الحادث في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أمام منزل سيغفريدو رانوتشي الذي يقدم برنامج "ريبورت" الأسبوعي في هيئة البث العامة الإيطالية (راي)، وهو أشهر برنامج صحفي استقصائي في إيطاليا.



ويتلقى رانوتشي حماية من الشرطة منذ سنوات، وقال إنه وزملاءه بغرفة الأخبار تلقوا كثيرا من التهديدات باستهدافهم بأساليب مختلفة منها إطلاق النار عليهم.



وأوضح الصحفي لراي اليوم، أن العبوة البدائية التي انفجرت أمس يُرجح أنها مصنوعة من متفجرات الألعاب النارية وجرت زراعتها أمام البوابة الخارجية لمنزله في كامبو أسكولانو على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من روما.



وأشار الى أن الانفجار وقع بعد نحو 20 دقيقة من عودته إلى المنزل.



وأحدث الانفجار أضرارا بسيارتي رانوتشي وابنته لكن لم يصب أحد بأذى.



وقال رانوتشي: "باستثناء الصدمة، كل شيء على ما يرام".



وأوضح أنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت هذه الواقعة مرتبطة بعمله.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ممثلي الادعاء المعنيين بجرائم المافيا فتحوا تحقيقا جنائيا في الحادث.



وأعلن وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي أنه سيتم تعزيز الحراسة الأمنية لرانوتشي.