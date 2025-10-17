تنصيب العقيد ميكايل راندريانيرينا رئيسا لمدغشقر

تم تنصيب العقيد ميكايل راندريانيرينا رئيسا لمدغشقر بعد بضعة أيام من سيطرة العسكريين على السلطة مع سقوط الرئيس السابق أندري راجولينا الذي فر إلى الخارج إثر ثلاثة اسابيع من التظاهرات.



وأدى راندريانيرينا، قائد وحدة عسكرية تمردت في نهاية الأسبوع وانضمت إلى التظاهرات المناهضة للحكومة، القسم خلال مراسم جرت في مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة أنتاناناريفو، على ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.