بقائي : العدوان على لبنان ناجم عن تقاعس الدول الضامنة لاتفاق وقف النار
أخبار دولية
2025-10-17 | 06:20
بقائي : العدوان على لبنان ناجم عن تقاعس الدول الضامنة لاتفاق وقف النار
نددت إيران بالغارات الأخيرة التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان وشرقه، معتبرة أنها نتيجة "تقاعس" الدول الضامنة لوقف إطلاق النار .
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، نقلته "روسيا اليوم" أن "الضربات تمثل انتهاكا صارخا لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية في لبنان"، متهما أيضا فرنسا والولايات المتحدة، الضامنتين للهدنة، بـ"التقاعس والتساهل المستمر إزاء تكرار الخروقات".
أخبار دولية
العدوان
لبنان
تقاعس
الدول
الضامنة
لاتفاق
النار
