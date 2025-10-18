شينخوا: نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تحدث مع وزير الخزانة الأميركي

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ تحدث مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عبر الاتصال المرئي صباح اليوم السبت.



وقالت الوكالة إن المحادثات بين الجانبين كانت صريحة ومعمقة وبناءة.



من جهته، قال بيسنت إنه أجرى مناقشات صريحة ومفصلة تتعلق بالتجارة بين الولايات المتحدة والصين.



وأضاف أنه سيلتقي شخصيًا مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة المناقشات.