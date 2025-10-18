روبيو ووزيرة خارجية ليبيريا ناقشا تعزيز المشاركة الأميركية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن وزير الخارجية ماركو روبيو ناقش سبل تعزيز المشاركة الأميركية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي مع وزيرة خارجية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان إن روبيو ونيانتي التقيا في واشنطن يوم الخميس لمناقشة تعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيريا وتوسيع المشاركة التجارية الأميركية في ليبيريا.



وأضاف: "استكشف الاجتماع سبل توسيع المشاركة الأميركية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا بهدف توفير فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة وليبيريا".