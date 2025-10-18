الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يخفف عقوبة السجن عن النائب السابق سانتوس ويأمر بالإفراج عنه فورًا
أخبار دولية
2025-10-18 | 01:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ترامب يخفف عقوبة السجن عن النائب السابق سانتوس ويأمر بالإفراج عنه فورًا
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة أمرًا يقضي بالإفراج الفوري عن النائب الأميركي السابق جورج سانتوس الذي صدرت بحقه عقوبة السجن لأكثر من سبع سنوات بتهمة الاحتيال وسرقة هويات.
وكان سانتوس، الذي طرد من الكونغرس بعد فترة وجيزة شابتها فضائح، قد أقر بذنبه في تضخيم أرقام جمع التبرعات وتزوير أسماء المتبرعين لتأمين دعم مالي للحزب الجمهوري خلال دورة انتخابات 2022.
وانتخب في ذلك العام ممثلًا لجزء من مدينة نيويورك وضواحيها الشرقية.
وخلال حملته الانتخابية، ادعى سانتوس زورًا أنه التحق بجامعة نيويورك وعمل في غولدمان ساكس وسيتي غروب وأن أجداده فروا من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال ترامب اليوم إن سانتوس تعرض "لمعاملة سيئة للغاية" في السجن.
وأضاف في منشور على منصته تروث سوشيال: "كان جورج سانتوس شخصًا مارقًا، لكن هناك العديد من الأشخاص المارقين في جميع أنحاء بلدنا لا يجبرون على قضاء سبع سنوات في السجن".
وتابع: "لذلك، وقعت للتو على قرار تخفيف الحكم والإفراج عن جورج سانتوس من السجن فورًا".
وقد أمضى سانتوس 11 شهرًا في السجن طاردته خلالها الفضائح وتعرض للتجاهل من زملائه المشرعين والسخرية من بعض الكوميديين بعد الكشف عن تلفيقه الكثير من تاريخه الشخصي.
أخبار دولية
عقوبة
السجن
النائب
السابق
سانتوس
ويأمر
بالإفراج
فورًا
التالي
ترامب يقر إعفاءات جمركية لإنتاج السيارات بأميركا ويفرض رسومًا جديدة على الشاحنات
روبيو ووزيرة خارجية ليبيريا ناقشا تعزيز المشاركة الأميركية في قطاع المعادن الحيوية في ليبيريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-13
إذاعة: الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 أعوام في 21 تشرين الاول
آخر الأخبار
2025-10-13
إذاعة: الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 أعوام في 21 تشرين الاول
0
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل
0
أخبار دولية
2025-09-25
ترامب يعلن استعداده لرفع العقوبات عن تركيا "بشكل فوري"
أخبار دولية
2025-09-25
ترامب يعلن استعداده لرفع العقوبات عن تركيا "بشكل فوري"
0
آخر الأخبار
2025-10-07
غوتيريش يحض حماس على الإفراج عن الرهائن في غزة بشكل فوري وغير مشروط
آخر الأخبار
2025-10-07
غوتيريش يحض حماس على الإفراج عن الرهائن في غزة بشكل فوري وغير مشروط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:43
هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن
أخبار دولية
07:43
هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن
0
أخبار دولية
07:07
مواقف حازمة لترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
أخبار دولية
07:07
مواقف حازمة لترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
0
أخبار دولية
07:06
مع إستمرار أعمال رفع الأنقاض... حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتكشف يومًا بعد يوم
أخبار دولية
07:06
مع إستمرار أعمال رفع الأنقاض... حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتكشف يومًا بعد يوم
0
أخبار دولية
06:40
الدفاع المدنيّ في قطاع غزة: استشهاد فلسطينيين بضربة إسرائيلية على حافلة الجمعة
أخبار دولية
06:40
الدفاع المدنيّ في قطاع غزة: استشهاد فلسطينيين بضربة إسرائيلية على حافلة الجمعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-20
أكسيوس عن مصدر: ويتكوف ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر سيناقشان إنهاء الأزمة بين إسرائيل وقطر واستئناف المفاوضات
آخر الأخبار
2025-09-20
أكسيوس عن مصدر: ويتكوف ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر سيناقشان إنهاء الأزمة بين إسرائيل وقطر واستئناف المفاوضات
0
آخر الأخبار
07:28
أمبري: على علم بنداء الاستغاثة وفيه قال الطاقم إنه يريد ترك السفينة وأن عملية البحث والإنقاذ جارية
آخر الأخبار
07:28
أمبري: على علم بنداء الاستغاثة وفيه قال الطاقم إنه يريد ترك السفينة وأن عملية البحث والإنقاذ جارية
0
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-10-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-10-2025
0
أخبار دولية
2025-09-01
حصيلة الزلزال في أفغانستان تتجاوز 800 قتيل
أخبار دولية
2025-09-01
حصيلة الزلزال في أفغانستان تتجاوز 800 قتيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تدريبات ليلية تحضيرًا لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
07:58
تدريبات ليلية تحضيرًا لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
0
أخبار دولية
07:07
مواقف حازمة لترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
أخبار دولية
07:07
مواقف حازمة لترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
0
أخبار دولية
07:06
مع إستمرار أعمال رفع الأنقاض... حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتكشف يومًا بعد يوم
أخبار دولية
07:06
مع إستمرار أعمال رفع الأنقاض... حجم الكارثة الإنسانية في غزة يتكشف يومًا بعد يوم
0
تقارير نشرة الاخبار
07:02
فضل الله: المقاومة ستقابل أي خطوة إيجابية من الحكومة بإيجابية
تقارير نشرة الاخبار
07:02
فضل الله: المقاومة ستقابل أي خطوة إيجابية من الحكومة بإيجابية
0
أخبار لبنان
15:52
شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا
أخبار لبنان
15:52
شمّاس لـ"جدل": المحاسبة لا تقف على الـ16 مليار دولار بل على التوجيهات الخاطئة أيضًا
0
أخبار دولية
15:41
ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك
أخبار دولية
15:41
ترامب: أتمنى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بدون صواريخ توماهوك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير
تقارير نشرة الاخبار
14:31
OMT والحكمة… رؤية واحدة وشراكة تطال الجماهير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:27
"Divas من أم كلثوم إلى داليدا" في سرسق… اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…
تقارير نشرة الاخبار
14:10
تفاصيل افتتاح مهرجان البيرة في جونيه…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:19
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
فنّ
12:19
"هذه كانت لحظاتي الأخيرة معه"... كيت كاسيدي تكشف مشاهد مؤثرة مع ليام باين قبل وفاته المأساوية (فيديو)
2
خبر عاجل
14:27
النائب سامي الجميل لـ #جدل : لا علاقة لسمير جعجع بموضوع إهدن فلم نفتعل مشكلة؟ ولا إشارة عن بطرس خواند من الجانب السوريّ
خبر عاجل
14:27
النائب سامي الجميل لـ #جدل : لا علاقة لسمير جعجع بموضوع إهدن فلم نفتعل مشكلة؟ ولا إشارة عن بطرس خواند من الجانب السوريّ
3
حال الطقس
02:44
إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:44
إليكم تفاصيل الطقس
4
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-10-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 18-10-2025
5
خبر عاجل
13:53
النائب سامي الجميل لـ #جدل ردًا على تغريدة جنبلاط بأنّ السلام مستحيل: الرئيس جنبلاط عاش خمسين عامًا من حياته مع الفلسطينيين في جو مواجهة اسرائيل فمن الصعب عليه فتح نمط جديد
خبر عاجل
13:53
النائب سامي الجميل لـ #جدل ردًا على تغريدة جنبلاط بأنّ السلام مستحيل: الرئيس جنبلاط عاش خمسين عامًا من حياته مع الفلسطينيين في جو مواجهة اسرائيل فمن الصعب عليه فتح نمط جديد
6
خبر عاجل
14:09
النائب سامي الجميل لـ #جدل : إذا قررت إسرائيل فتح الحرب مجددًا على لبنان فـ"تطير" الانتخابات ولا أرى أنه سيحدث ذلك لكن أؤكّد أنّ إسرائيل تمتلك القدرة على التطيير
خبر عاجل
14:09
النائب سامي الجميل لـ #جدل : إذا قررت إسرائيل فتح الحرب مجددًا على لبنان فـ"تطير" الانتخابات ولا أرى أنه سيحدث ذلك لكن أؤكّد أنّ إسرائيل تمتلك القدرة على التطيير
7
خبر عاجل
14:02
الجميل لـ #جدل : الحزب موافق على عدم وجود سلاح في الجنوب إذًا نسف مفهوم المقاومة فليقل لأولاد الجنوب أنّه "غير مبالٍ" بأولاد الجنوب لأنه بهذا كأنّما يسمح لإسرائيل باستباحة الجنوب
خبر عاجل
14:02
الجميل لـ #جدل : الحزب موافق على عدم وجود سلاح في الجنوب إذًا نسف مفهوم المقاومة فليقل لأولاد الجنوب أنّه "غير مبالٍ" بأولاد الجنوب لأنه بهذا كأنّما يسمح لإسرائيل باستباحة الجنوب
8
أمن وقضاء
12:17
غادروا ولم يعودوا… قوى الأمن تعمم صورة طفلَين ووالدتهما
أمن وقضاء
12:17
غادروا ولم يعودوا… قوى الأمن تعمم صورة طفلَين ووالدتهما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More