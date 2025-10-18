ترامب يقر إعفاءات جمركية لإنتاج السيارات بأميركا ويفرض رسومًا جديدة على الشاحنات

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة أوامر تقضي بإعفاءات جمركية كبيرة لإنتاج السيارات والمحركات في الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الشاحنات المتوسطة الوزن والثقيلة وقطع الغيار المستوردة اعتبارًا من أول تشرين الثاني.



وفرض ترامب أيضًا رسومًا جمركية بنسبة عشرة بالمئة على الحافلات المستوردة.



ويخول أمر ترامب شركات صناعة السيارات الحصول على ائتمان يعادل 3.75 بالمئة من سعر التجزئة المقترح للسيارات المجمعة في الولايات المتحدة حتى عام 2030 لتعويض الرسوم الجمركية على قطع الغيار.