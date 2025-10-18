هيئة بحرية: استهداف سفينة بمقذوف غير معلوم قبالة عدن باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 116 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، حيث تعرضت سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم أسفر عن نشوب حريق.



وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر.