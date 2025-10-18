السفارة الفلسطينية: إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الاثنين

علنت السفارة الفلسطينية في القاهرة إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر اعتبارا من يوم الاثنين.



وأضافت السفارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي "لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر".



والمعبر مغلق بشكل شبه تام منذ أيار 2024.