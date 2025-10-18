انفجار وحريق على متن ناقلة غاز قبالة سواحل اليمن

وجهت ناقلة غاز طبيعي ترفع علم الكاميرون نداء استغاثة بعد انفجار وقع على متنها قبالة سواحل اليمن، وفق ما أعلنت وكالتا أمن بحري وقوة "أسبيدس" البحرية الأوروبية السبت.



وقع الحادث في خليج عدن على بُعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب مديرية أحور على الساحل الجنوبي لليمن، بحسب شركة أمبري البريطانية للأمن البحري.



وأفادت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية (يو كي أم تي أو) بأنّ النيران اشتعلت في السفينة بعدما أصابها مقذوف مجهول.



وأضافت أمبري أنّ الطاقم أبلغ عن نيته إخلاء السفينة، مشيرة إلى أنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية.



وأكدت قوة "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي والمنتشرة في المنطقة، أنّ "حريقا اندلع في الناقلة MV Falcon التي ترفع علم الكاميرون".



وأوضحت القوة أنّه تم إنقاذ 24 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 26، بينما لا يزال أحدهم على متن السفينة وآخر مفقودا، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.



وكانت الناقلة متجهة من صُحار في سلطنة عُمان إلى جيبوتي، ولم تُدرجها أمبري ضمن السفن التي يستهدفها عادة المتمردون الحوثيون في المنطقة.



وأشارت أمبري إلى أنّ الناقلة كانت قد ذُكرت عام 2022 من قبل المنظمة الأميركية "متحدون ضد إيران النووية" كإحدى السفن المتورطة في أنشطة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات.

