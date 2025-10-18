إسرائيل: معبر رفح سيظل مغلقا حتى إشعار آخر

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إأن معبر رفح في غزة سيظل مغلقا حتى إشعار آخر، وذلك بعد وقت قصير من إعلان السفارة الفلسطينية في مصر إعادة فتحه يوم الاثنين.وأضاف مكتب نتنياهو في بيان: "سيتم النظر في فتح المعبر بناء على مدى قيام حماس بدورها في إعادة الرهائن القتلى وتطبيق إطار العمل المتفق عليه".يه