فنزويلا تعلن اكتمال خطتها الدفاعية ضد التهديدات الأميركية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ خطة الدفاع ضد ما سماه "التهديدات الأميركية" باتت مكتملة، وذلك مع نشر سفن حربية أميركية قبالة سواحل فنزويلا.



وأثارت تصريحاته غضب مادورو الذي أمر بإجراء تدريبات عسكرية في جميع أنحاء البلاد.



وقال في تسجيل صوتي نُشر عبر تطبيق تلغرام: "اليوم، استكملنا جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد".



وأعلن إجراء تدريبات عسكرية جديدة أطلق عليها اسم "الاستقلال 200".



ويتم تنفيذ غالبية هذه التدريبات ليلا ولا تنتهي بتمركز قوات عسكرية بشكل دائم.