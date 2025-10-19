الأخبار
الحوثيون يقتحمون مبنى للأمم المتحدة في صنعاء
أخبار دولية
2025-10-18 | 23:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحوثيون يقتحمون مبنى للأمم المتحدة في صنعاء
اقتحم مسلحون حوثيون في اليمن مبنى للأمم المتحدة السبت، بحسب ما أفاد مسؤول في المنظمة وكالة فرانس برس، مشيرا إلى أنّ جميع الموظفين بخير.
وقال جان علم المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، لفرانس برس، إنّ قوات أمن تابعة للحوثيين دخلت مجمع الأمم المتحدة في صنعاء "من دون تصريح".
وأضاف أنّ "15 موظفا دوليين في الأمم المتحدة" كانوا موجودين في المكان خلال العملية، مشيرا إلى أنّه "وفقا لآخر المعلومات، فإنّ جميع الموظفين الموجودين في المجمع بخير وتمكّنوا من الاتصال بعائلاتهم".
وكان الحوثيون قد اقتحموا مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء في 31 آب، حين احتجزوا أكثر من 11 موظفا، وفقا للأمم المتحدة.
وقال مسؤول حوثي كبير لفرانس برس، إنّهم يشتبهون بأنّهم كانوا يتجسّسون لصالح الولايات المتحدة.
وفي الأشهر الأخيرة، أوقف عشرات من موظفي الأمم المتحدة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك السبت، إنّ هناك 53 موظفا أمميا محتجزون لدى الحوثيين، مضيفا: "سنواصل الدعوة إلى إنهاء احتجازهم التعسفي". وأشار إلى أنّ بعضهم لم يُسمع عنهم منذ سنوات.
والخميس، اتهم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في خطاب متلفز، منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، بالمشاركة في "الدور التجسسي العدواني". وقال إن بعض موظفيها أدوا دورا "في الاستهداف الإسرائيلي لاجتماع الحكومة، واستهداف رئيس الحكومة ورفاقه".
ووصف دوجاريك هذه الاتهامات بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، مشيرا إلى أنّها "تعرّض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للخطر، وتقوّض عمليات الإغاثة الحيوية".
أخبار دولية
الحوثيون
الأمم المتحدة
صنعاء
التالي
واشنطن: هناك "تقارير موثوقة" عن تخطيط حماس لشن هجوم على المدنيين في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث رهائن في جنوب غزة
السابق
