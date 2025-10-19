واشنطن: هناك "تقارير موثوقة" عن تخطيط حماس لشن هجوم على المدنيين في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن لديها "تقارير موثوقة" تفيد بأن حركة حماس تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، في خطوة اعتبرت واشنطن أنها ستشكّل "انتهاكا لوقف إطلاق النار".



وأشارت الوزارة في بيان، الى أن "هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين سيشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض التقدم الكبير الذي أحرز من خلال جهود الوساطة".



وقالت: "إذا أقدمت حماس على تنفيذ هذا الهجوم، ستُتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار".