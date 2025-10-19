إسرائيل تتسلم جثتَي رهينتين أعادتهما حماس

أعلنت إسرائيل أنها تسلمت جثّتَي رهينتين سلمتهما حركة حماس للصليب الأحمر مساء السبت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، بأن "إسرائيل تسلمت عبر الصليب الأحمر جثتَي رهينتين" كانتا محتجزتين في غزة.



وبعد ذلك، تنقل الجثتين إلى إسرائيل حيث ستحوّلان على المعهد الوطني للطب الشرعي للتعرف على هويتهما، بحسب البيان.