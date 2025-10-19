الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بدء العمل لإعادة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا
أخبار دولية
2025-10-18 | 23:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بدء العمل لإعادة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء تنفيذ خطة "معقدة" لإعادة التغذية الكهربائية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في ظل وقف محلي لإطلاق النار، وذلك بعد انقطاع غير مسبوق استمر نحو أربعة أسابيع.
وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي على منصة اكس: "بدأ العمل على إصلاح خطوط الكهرباء" المحيطة بالموقع.
وأفادت الوكالة في بيان لاحق، بأنه "يتوقع أن تستغرق الإصلاحات حوالى أسبوع"، قائلة: "بدأت صباح اليوم أعمال إصلاح كابلين" من خط انقطع في 7 أيار بعد انتهاء أعمال إزالة الألغام.
وأضافت: "وفي وقت لاحق من نهاية هذا الأسبوع، من المقرر أن تبدأ أعمال الإصلاح في القسم (...) الذي انقطع في 23 أيلول وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل".
ويقع الموقعان على مسافة كيلومترات من المحطة.
وتحتل القوات الروسية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا منذ آذار 2022.
وفي 23 أيلول، انقطع اتصال المحطة بالشبكة الكهربائية للمرة العاشرة، متسببا بأطول انقطاع إجمالي للتيار الكهربائي الخارجي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، تعمل المحطة بسبعة مولدات ديزل للطوارئ، ويتعين إصلاح خطوط الكهرباء على جانبي خط الجبهة على مسافة كيلومترات من الموقع، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكرت الوكالة أن شروط السلامة لا تزال "قائمة"، بحيث يستمر تبريد الوقود في المفاعلات الستة المُغلقة بفعالية، وتبقى مستويات النشاط الإشعاعي طبيعية.
وتقع المحطة النووية قرب بلدة إينيرغودار، على ضفاف نهر دنيبرو، وهي قريبة من خط المواجهة. وكانت مفاعلاتها الستة تُنتج حوالى خُمس كهرباء أوكرانيا قبل الحرب.
وأُغلقت المحطة بعد سيطرة موسكو عليها، وتحتاج إلى الكهرباء للحفاظ على أنظمة التبريد التي تمنع وقوع حادث نووي.
ومطلع تشرين الأول، أعلنت موسكو أن الوضع "تحت السيطرة" في زابوريجيا، عقب تصريحات مقلقة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات مرارا بالمخاطرة بكارثة نووية من خلال مهاجمة الموقع، وتقاذفتا مسؤولية انقطاع الكهرباء.
أخبار دولية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الكهرباء
زابوريجيا
أوكرانيا
التالي
"جيل زد 212" في المغرب تطالب بإطلاق أشخاص محتجّين شاركوا في تظاهراتها
إسرائيل تتسلم جثتَي رهينتين أعادتهما حماس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-01
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر وشيكا في محطة زابوريجيا في أوكرانيا
أخبار دولية
2025-10-01
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خطر وشيكا في محطة زابوريجيا في أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-09-25
وكالة إنترفاكس نقلًا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال مصدر قلق
أخبار دولية
2025-09-25
وكالة إنترفاكس نقلًا عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال مصدر قلق
0
أخبار دولية
2025-10-09
نائب وزير الخارجية الروسيّ: لا يمكن إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الوقت الراهن
أخبار دولية
2025-10-09
نائب وزير الخارجية الروسيّ: لا يمكن إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية في الوقت الراهن
0
أخبار دولية
2025-10-05
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
أخبار دولية
2025-10-05
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:42
الصين تتهم الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على المركز الوطني للتوقيت
أخبار دولية
02:42
الصين تتهم الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على المركز الوطني للتوقيت
0
أخبار دولية
02:31
حماس ترفض "الادعاءات" الأميركية: للتوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة
أخبار دولية
02:31
حماس ترفض "الادعاءات" الأميركية: للتوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة
0
أخبار دولية
01:26
إسرائيل تتعرف على هوية جثة رهينة إضافية
أخبار دولية
01:26
إسرائيل تتعرف على هوية جثة رهينة إضافية
0
أخبار دولية
00:51
محكمة أميركية تأمر مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية بالتوقف عن استهداف واتساب
أخبار دولية
00:51
محكمة أميركية تأمر مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية بالتوقف عن استهداف واتساب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-28
مسؤول لـ"رويترز": المبعوث الأميركي الخاص آدم بولر ومسؤولون آخرون زاروا أفغانستان اليوم الأحد وتم إطلاق المواطن الأميركي أمير أميري من أفغانستان بوساطة قطرية
آخر الأخبار
2025-09-28
مسؤول لـ"رويترز": المبعوث الأميركي الخاص آدم بولر ومسؤولون آخرون زاروا أفغانستان اليوم الأحد وتم إطلاق المواطن الأميركي أمير أميري من أفغانستان بوساطة قطرية
0
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
0
آخر الأخبار
2025-09-09
قيادي في حماس في غزة يقول إنّ إسرائيل استهدفت وفدها المفاوض في الدوحة
آخر الأخبار
2025-09-09
قيادي في حماس في غزة يقول إنّ إسرائيل استهدفت وفدها المفاوض في الدوحة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-11
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-11
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-10-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
0
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
0
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
2
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
3
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
4
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
5
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
6
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
7
خبر عاجل
12:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
خبر عاجل
12:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
8
أخبار دولية
16:08
الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث رهائن في جنوب غزة
أخبار دولية
16:08
الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث رهائن في جنوب غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More