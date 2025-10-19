"جيل زد 212" في المغرب تطالب بإطلاق أشخاص محتجّين شاركوا في تظاهراتها

تظاهر عشرات الأشخاص في العاصمة المغربية السبت للمطالبة بالإفراج عن أشخاص تمّ توقيفهم خلال التحرّكات التي نظمتها مجموعة "جيل زاد 212".



ويبدو أنّ زخم هذه الحركة بدأ يخفت، بعدما بدأت في نهاية أيلول للمطالبة بإصلاحات اجتماعية وسياسية.



وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنّ حوالى 600 شخص، بينهم قاصرون، محتجزون حاليا بانتظار خضوعهم للمحاكمة بتهمة انضمامهم إلى الحركة.



وهتف المحتجون السبت في الرباط "أيها المعتقلون، إبقوا أقوياء، سنواصل النضال".



ورغم أنّ الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس الأسبوع الماضي لم يأتِ على ذكر الحركة، فقد حضّ الحكومة على تحسين التعليم العام والرعاية الصحية، وهي المطالب الأساسية للحركة.



وانطلقت هذه الحركة على موقع ديسكورد للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم منتصف أيلول، إثر وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي في أكادير (جنوب).



وتعدّ فئة الشباب والنساء الأكثر تضررا من البطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العام والخاص في المغرب، حيث تعتبر الفوارق الاجتماعية والمجالية معضلة رئيسية.



