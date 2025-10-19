الأخبار
قطر تعلن اتفاق باكستان وأفغانستان على "وقف فوري لإطلاق النار"

أخبار دولية
2025-10-19 | 00:09
قطر تعلن اتفاق باكستان وأفغانستان على "وقف فوري لإطلاق النار"

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وفق "فوري" لإطلاق النار في محادثات عقدت في الدوحة، بعد مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في غارات جوية باكستانية عقب هدنة سابقة.
     
وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين اتفقا خلال المحادثات "على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين".

أخبار دولية

قطر

باكستان

أفغانستان

إطلاق النار

