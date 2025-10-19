إسرائيل تشن غارتين على جنوب قطاع غزة

شنت طائرات اسرائيلية غارتين على جنوب قطاع غزة، وفق شهود وتقارير اعلامية، فيما اتهم مسؤول عسكري حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ومهاجمة القوات الإسرائيلية.



وأفاد شاهدا عيان فلسطينيان وكالة فرانس برس بأن اشتباكات اندلعت في منطقة لا تزال تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بمدينة رفح جنوب القطاع، تلتها غارتان جويتان.



وقال المسؤول إن مقاتلي حماس هاجموا القوات الاسرائيلية بنيران قناصة وقذيفة صاروخية موجهة. وأوضح لفرانس برس أن الحادثين "وقعا في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية شرق الخط الأصفر. هذا انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار".