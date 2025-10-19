إسرائيل تعلن التعرف على هوية ثاني رهينة تسلمت جثته السبت

أكدت إسرائيل أن الجثة الثانية من بين جثتي رهينتين سلمتهما حماس ليل السبت الأحد هي لعامل مزارع تايلندي قُتل خلال هجوم الحركة في السابع من تشرين الأول 2023، واحتجز جثمانه في قطاع غزة.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن الجيش أبلغ عائلة الرهينة سونتايا أوكارسري بأن جثمانه أُعيد إلى إسرائيل وتم التعرف عليه رسميا.