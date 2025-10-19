البابا لاوون الرابع عشر يعلن سبعة قديسين جدد بينهم ثلاث راهبات

أعلن البابا لاوون الرابع عشر سبعة قديسين جدد في الكنيسة الكاثوليكية، من بينهم أول قديس من بابوا غينيا الجديدة ومطران أُعدم خلال الإبادة الجماعية للأرمن و"طبيب الفقراء" الفنزويلي.



وخلال قداس مهيب بدأ في الساعة العاشرة والنصف (08,30 بتوقيت غرينتش) في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، تم أيضا تقديس ثلاث راهبات كرسن حياتهن لخدمة الفقراء والمرضى، بالإضافة إلى بارتولو لونغو الذي كان من عبدة الشيطان قبل إعلان توبته وسيامته كاهنا.



ولد هذا المحامي الإيطالي في 1841، واعتنق الكاثوليكية وعمل على بناء مزار للسيدة مريم العذراء في بومباي.



ومن بين الذين تم تطويبهم أول قديس من بابوا غينيا الجديدة، العلماني بيتر تو روت (1912-1945) الذي أعدمه اليابانيون في نهاية الحرب العالمية الثانية، وإغنازيو شكرالله مالويان، الأسقف والشهيد الأرمني الذي قُتل في 1915 على يد العثمانيين لرفضه اعتناق الإسلام.



إلى جانبهم، أعلن تقديس العلماني الفنزويلي خوسيه غريغوريو هيرنانديز سيسنيروس (1864-1919) الذي وصفه البابا فرنسيس بأنه "طبيب قريب من الضعفاء"، وكان يحظى بالاحترام في بلاده.



ومن فنزويلا ايضا، ماريا كارمن إيلينا رينديليس مارتينيز، وهي راهبة وُلدت بدون ذراع يسرى، تغلبت على إعاقتها لتأسيس مجمع خادمات يسوع قبل وفاتها في 1977، لتصبح بذلك أول قديسة من هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

