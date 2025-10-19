العثور على قطعة مجوهرات مسروقة من اللوفر قرب المتحف

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية العثور على إحدى قطع المجوهرات التي سرقت صباح الأحد من اللوفر، بعد أن تركها اللصوص قرب المتحف أثناء فرارهم.



وقالت رشيدة داتي لقناة "تي إف 1" إنه "تم العثور على قطعة مجوهرات قرب متحف اللوفر، ويجري فحصها"، مضيفة أن "الجريمة المنظمة اليوم تستهدف القطع الفنية" وأن "المتاحف أصبحت أهدافا".