نتانياهو يأمر بـ"تحرك قوي ضد الأهداف الإرهابية" في قطاع غزة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد تعليمات لقوات الأمن بالتحرك بقوة ضد أهداف في قطاع غزة، متهما حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "في أعقاب انتهاك حماس لوقف إطلاق النار، عقد رئيس الوزراء نتانياهو مشاورات مع وزير الدفاع وكبار المسؤولين الأمنيين، وأصدر توجيهاته بتحرك قوي ضد الأهداف الإرهابية في قطاع غزة".

