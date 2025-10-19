العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني متضررا قرب اللوفر بعد عملية السرقة

عثر على تاج الإمبراطورة أوجيني، وهو من بين المجوهرات التي سرقت الأحد في عملية سطو طالت متحف اللوفر، في جوار المتحف، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف وكالة فرانس برس.



والتاج العائد إلى زوجة نابليون الثالث، وهو من التيجان الإمبراطورية، يتألف من 1354 ماسة و56 قطعة زمرد، بحسب الوصف الذي نشره اللوفر على الإنترنت. وسُرقت صباح الأحد عدة قطع ثمينة للغاية من قاعة أبولو في أكبر متحف في العالم.

