مسؤول أممي لفرانس برس: الحوثيون يحتجزون 20 موظفًا في الأمم المتحدة بينهم 15 أجنبيًا في صنعاء

يحتجز الحوثيون الأحد 20 موظفًا من الأمم المتحدة بينهم 15 أجنبيًا، غداة اقتحامهم مجمعًا تابعًا للمنظمة في صنعاء التي يسيطرون عليها، على ما أفاد مسؤول أممي وكالة فرنس برس.



ويشكل ذلك هجومًا جديدًا يستهدف الموظفين الأمميين في البلد الغارق في الحرب منذ سنوات.



وقال جان علم المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن إن "الحوثيين يحتجزون خمسة موظفين محليين و15 موظفًا دوليًا داخل مجمع الأمم المتحدة الذي اقتحمه الحوثيون السبت".



وأشار علم إلى أن "الأمم المتحدة على اتصال بالسلطات في صنعاء والدول الأعضاء المعنية وحكومة اليمن لحل هذا الوضع الخطير في أسرع وقت ممكن، وإنهاء احتجاز جميع الموظفين، واستعادة السيطرة الكاملة على منشآتها في صنعاء".