ترامب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال قائما

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدنة في غزة لا تزال صامدة بعدما شنّت إسرائيل غارات على أهداف لحماس متهمة إياها بمهاجمة قواتها، في أعنف تصعيد منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ قبل تسعة أيام، ثم إعلانها وقف ضرباتها و"إعادة تطبيق" وقف إطلاق النار.



وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال قائما: "نعم إنه كذلك" مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق وألقى باللوم على "بعض المتمردين داخل الحركة".



وأعرب ترامب عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار الذي ساهم في التوصل إليه، وقال: "نريد التأكد من أن الأمور تسير بشكل سلمي جدا مع حماس".



