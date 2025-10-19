ترامب يهدد بنشر الجيش في سان فرانسيسكو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال قوات إلى مدينة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، وذلك في مقابلة بثت الأحد، في حين يسعى إلى نشر الجيش في مزيد من المدن التي تعد معاقل للديموقراطيين.



وأتت التصريحات في حين نشر الرئيس الحرس الوطني في مدن لوس أنجليس وواشنطن وممفيس، خلافًا لإرادة السلطات المحلية في غالب الأحيان، فيما منع قضاة نشر القوات في شيكاغو وبورتلاند.



وقال ترامب في تصريح لمحطة فوكس نيوز إن "الوجهة التالية لنشر القوات هي سان فرانسيسكو"، موضحًا أن "الفرق هو أنني أعتقد أنهم يريدوننا في سان فرانسيسكو. كانت سان فرانسيسكو واحدة من أعظم مدن العالم. لكن قبل 15 عامًا، ساءت الأمور".



وأشار إلى أننا "سنذهب إلى سان فرانسيسكو وسنجعلها عظيمة".