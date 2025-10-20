مقتل شخصين بهجوم مسيّرة في منطقة بيلغورود الروسية

أسفر هجوم بمسيّرة على بيلغورود الروسية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين عن مقتل شخصين وإصابة آخر، وفق ما أفاد حاكم هذه المنطقة المجاورة لأوكرانيا.وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام: "قتل مدنيان في قرية ياسني زوري إثر إسقاط مسيّرة متفجرات على مشروع زراعي" مضيفا أن مدنيا آخر أصيب.